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Güncel

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ile altın sikke ele geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde, polisin durdurduğu araç ve şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde ve altın sikke ele geçirildi. Sürücü Ahmet A. (73) tutuklanırken, yanındaki S.Ş. (27) ise serbest bırakıldı.

DHA18 Şubat 2024 Pazar 07:08 - Güncelleme:
İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ile altın sikke ele geçirildi
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Bergama ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 16 Şubat Cuma günü bir aracı takibe aldı. İlçe girişinde aracı durduran ekipler, sürücü Ahmet A. ile yanındaki S.Ş.'nin üst aramasını yaptı. Aramada S.Ş.'nin üzerinde 2.91 gram esrar, 6.62 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza ele geçirilirken, çantasında ise tarihi eser niteliğinde 2 altın sikke bulundu. Araçta yapılan aramada da klima peteğinin arkasına zulalanmış 29 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, sürücü Ahmet A.'nın evinde de arama yapıldı. Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. tutuklanırken, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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