4 Ekim 2025 Cumartesi
Güncel

İzmir'de düzensiz göçe geçit verilmedi

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

4 Ekim 2025 Cumartesi 10:37
İzmir'de düzensiz göçe geçit verilmedi
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 2 Ekim günü saat 09.10 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerin müdahalesiyle hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içerisindeki 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 20.50'de ise Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu yönündeki ihbar üzerine TCSG-6 ve KB-45 numaralı Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. Yapılan takip sonucu durdurulan fiber karinalı lastik botta 4'ü çocuk olmak üzere 33 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

