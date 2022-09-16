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  • İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü
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İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 düzensiz göçmen öldü.

AA16 Eylül 2022 Cuma 14:20 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.

  • düzensiz göçmen
  • İzmir
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı

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