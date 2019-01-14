İzmir'de fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- İHA
Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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