İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2022 Cuma / 8 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9344
  • EURO
    18,2646
  • ALTIN
    1021.72
  • BIST100
    2750.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de, FETÖ hücre evinde yakalanan 3 eski üsteğmen tutuklandı
Güncel

İzmir'de, FETÖ hücre evinde yakalanan 3 eski üsteğmen tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 eski üsteğmen tutuklandı.

AA5 Ağustos 2022 Cuma 18:52 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları belirlenen eski üsteğmenlerin, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evinde saklandıklarını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramada başka ülke adına düzenlenmiş 4 sahte kimliğin yanı sıra 6 bin 359 lira, 17 bin 965 avro, 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • Fetullahçı Terör Örgütü
  • FETÖ
  • hücre evi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.