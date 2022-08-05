İzmir'de, FETÖ hücre evinde yakalanan 3 eski üsteğmen tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları belirlenen eski üsteğmenlerin, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evinde saklandıklarını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramada başka ülke adına düzenlenmiş 4 sahte kimliğin yanı sıra 6 bin 359 lira, 17 bin 965 avro, 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.