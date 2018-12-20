İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında görevde bulunan subay ve astsubaylar ile kadınların da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
- DHA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında halen görevde bulunan subay ve astsubaylar ile kadınların da olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı belirtilirken, sağlık kontrolünden geçirilen 17 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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