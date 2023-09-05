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İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasında askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

IHA5 Eylül 2023 Salı 10:06 - Güncelleme:
İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde; İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik saat 01.00 itibariyle eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon dahilinde; örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü-kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, HTS kayıtları, itirafçı beyanları, Bank Asya hesap hareketleri gibi delil-deliller bulunan ve haklarında gözaltı kararı olan 9 şüpheli operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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