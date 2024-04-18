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İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir merkez ve 3 ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme uygulaması ‘ByLock'u kullandığı tespit edilen ve Bank Asya'da şüpheli işlem bilgileri bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

DHA18 Nisan 2024 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
İzmir'de FETÖ operasyonu
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanan, ByLock içeriklerinde isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi olduğuna dair beyan bulunan ve Bank Asya'daki şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şube ekipleri MİT'in desteği ile şüphelilerin İzmir merkezi başta olmak üzere Menemen, Menderes ve Bergama'daki adreslerine eş operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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