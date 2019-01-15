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İzmir'de göçmen kaçakçılığı zanlısı 8 kişiye tutuklama

İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddiasıyla 8 kişi tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan geçişi önlemek, geçişi organize edenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri 4 otomobil ile 2 kamyoneti takibe aldı.

Urla'nın Zeytineli Mahallesi sahiline gelen konvoy, şişme bot ve göçmenleri sahile bıraktıktan sonra ayrıldı. Şişme botla Yunanistan'ın Sakız adasına gitmek üzere denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Suriye, 4 Irak ve 10 Somali uyruklu toplam 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Araçların dönüş yolu üzerinde kontrol noktası kuran jandarma ekipleri de 35 AU 4941, 33 ACA 581, 35 KD 0846, 35 ABU 253 plakalı otomobiller ile 35 AFB 880 ve 35 DAJ 68 plakalı kamyonetleri durdurdu. Araçlardaki İ.A, F.A, A.E, M.Ç, Ş.E, E.Ö, H.K, H.Ö.D. ve Ö.O. gözaltına alındı. Şüphelilere göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 56 bin 700 lira idari para cezası, trafik kurallarını ihlalden 3 bin lira olmak üzere toplam 59 bin 700 lira para cezası uygulandı. Urla Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi, diğer 8 şüpheli tutuklandı. Gözetim altına alınan göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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