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Güncel

İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP'li başkan tutuklandı

PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA9 Ekim 2023 Pazartesi 22:15 - Güncelleme:
İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP'li başkan tutuklandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

EVLERİNDE VE PARTİ BİNALARINDA ÖCALAN POSTERLERİ

Şüphelilerin ikametlerinde, HDP İl ve İlçe Başkanlıklarında yapılan aramalarda, teröristbaşı Abudullah Öcalan'a ait posterler, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, yasaklaması ve toplatması bulunan (BTÖ) Bölücü Terör Örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konulmuştu.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler HDP İzmir il Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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