İzmir'de Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı

İzmir Ukrayna Dayanışma Derneğince, Balçova Belediyesi Engelli Merkezi'ndeki konferans salonunda anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğunda görevli Konsolos Yevhen Dibrov, Holodomor'un ülke tarihi için çok acı bir olay olduğunu söyledi.

Tüm dünyada anma etkinlikleri düzenlendiğini ifade eden Dibrov, şunları dile getirdi:

"85 yıl önce Ukrayna'da milyonlarca kişi açlıkla zulüm edilip öldürüldü. O zamanki Sovyet iktidarı tarafından yapılan bir suç, başında da Stalin vardı. Biz Ukrayna halkı olarak tüm tarihimiz boyunca bu olayı hatırlayacağız çünkü suçsuz insanlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar kurban gitti. Bizim yöneticilerimize de bu olay bir ders olacak ki gelecekte inşallah böyle bir olay olmaz. İzmir'de bu olayları hatırlatan ve anısına bu tür organizasyon düzenleyen derneğimize çok teşekkür ediyorum."

Ukrayna Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Elena Özbek de Holodomor trajedisinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinlik kapsamında Kanada'da yaşayan Ukraynalılar tarafından çekilen ve o dönemi anlatan "Acı Hayat" filminin izleneceğini söyledi.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da 85 yıl önceki olayın acısını paylaştığını belirterek, dünyanın hiçbir yerinde insanların ölmemesini temenni etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, "Acı Hayat" filmini izledi.

Holodomor trajedisi

Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri kabul edilen trajedi, 1932-1933 yıllarında Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin döneminde yaşandı. Köylüleri kolektif üretime zorlayan Sovyetler yönetiminin bölgeye gönderdiği silahlı devlet görevlileri ile bütün hasada ve tohumluk buğdaya el koyması sonucu yaklaşık 5 milyon kişi açlıktan yaşamını yitirmişti.

Ölenler arasında 10 yaşından küçük yaklaşık bir milyon çocuk bulunuyordu. Söz konusu dönemde uygulanan politikalar sonucu Sibirya, Kazakistan, Kafkasya ve diğer bölgelerde de 3 milyondan fazla kişi açlıktan hayatını kaybetmişti.

Rusçada "açlıktan ölüm" anlamına gelen Holodomor sözcüğüyle anılan trajedi için 2005’te Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko döneminde her yıl kasım ayının son cumartesi günü "Holodomor Kurbanlarını Anma Günü" ilan edilmişti.