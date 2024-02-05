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İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 52 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de son 10 günde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 8,2 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.

DHA5 Şubat 2024 Pazartesi 13:02 - Güncelleme:
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 52 şüpheli gözaltına alındı
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak-01 Şubat 2024 tarihleri arasında 42 operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli, gözaltına alındı. Baskınlarda 996 bin boş makaron, 408 bin 640 içi doldurulmuş makaron, 3 bin 419 paket gümrük kaçağı sigara, bin 366 kilo nargile tütünü ve kıyılmış tütün, 6 bin 288 sigara sarma kağıdı, 2 bin 673 gümrük kaçağı puro, 4 bin 420 litre taklit etiketli etil alkol, 106 şişe/litre sahte içki, 388 bin 626 muhtelif emtia ürünü, 2 bin 654 otomobil yedek parçası, 6 bin 283 cinsel içerikli hap, 19 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 bin 283 elektronik sigara cihazı ve likidi, 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ürünü, 9 tarihi eser (sikke ve obje), 1 sigara sarma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda devletin yaklaşık 8,2 milyon TL vergi kaybına uğramasının önlendiği belirtildi.

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