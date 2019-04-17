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İzmir'de kamyon kıraathanenin içine girdi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Mahallesi 7399/17 Sokak'tan çıkan 06 EB 499 plakalı kamyon, 7371 Sokak'taki üç katlı apartmanın altında bulunan kıraathaneye girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen kamyon sürücüsü ile kıraathanede bulunan Hasan Küçükdemir ve Haki Küçükdemir ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayda yaralanan diğer üç kişinin ise kendi imkanlarıyla çeşitli hastanelere gittiği öğrenildi.

Yaralılardan Hasan Küçükdemir ve Haki Küçükdemir hayatını kaybetti. Diğer dört yaralının tedavileri sürüyor.

Olay yerine toplanan vatandaşlar, kum yüklü kamyonun rampadan aşağı doğru indiğini, duramadığı için kıraathaneye çarptığını anlattı.

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