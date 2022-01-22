İzmir'de kamyonetin freni boşaldı: 3 yaralı

DHA 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:33 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:38

Kaza, saat 11.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 140 Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağı inen Cahit O. (43) yönetimindeki 35 AN 8421 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Hızla ilerleyen otomobil, yolun sonunda apartmana çarptı. Kazada, sürücü Cahit O. ile yanındaki Ali O. (18) ve Berzan O. (19) hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Cahit O., AKS 110 ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyonet ve apartmanda maddi hasara neden kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.