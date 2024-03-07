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Güncel

İzmir'de korkunç olay! Eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Suriye uyruklu Emine Muhammed (40), eski kayınvalidesi Zadet Derin'i (74) evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlık için eve girdiği öne sürülen Emine Muhammed tutuklandı.

DHA7 Mart 2024 Perşembe 08:21 - Güncelleme:
İzmir'de korkunç olay! Eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
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Olay, iki gün önce saat 17.15 sıralarında Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Zadet Derin'in eski gelini Emine Muhammed, hırsızlık amaçlı evine geldi. Muhammed, bu sırada sırada Derin'e yakalandı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında, Muhammed yanında bulunan bıçakla defalarca Derin'i bıçakladı. Derin, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli evdeki birkaç ziynet eşyasını alarak kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Zadet Derin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma evde incelemelerde bulunurken, çevredeki vatandaşların da ifadesine başvurdu. Olayı Emine Muhammed'in yaptığını belirleyen jandarma, Ulamış Mahallesi'ndeki evine gitti. Gözaltına alınan Emine Muhammed, jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadesi alınan Emine Muhammed, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Emine Muhammed, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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