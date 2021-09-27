İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2021 Pazartesi / 20 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8612
  • EURO
    10,399
  • ALTIN
    501.141
  • BIST100
    1384.68
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncel

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 06:54 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 06:55
ABONE OL

Karacaoğlan Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde Emre A. idaresindeki 45 HB 7704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çaptıktan sonra alev aldı.

Savrulan otomobildeki sürücü ile yolcu olarak bulunan Erkan A. ve Yasin A. yaralanırken, Can Azad Yıldız (24) hayatını kaybetti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yıldız'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.