İzmir'de mobilya atölyesinde yangın
İzmir'in Karabağlar ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binadaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Yangın, çalışmaların ardından yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı, ancak bina kullanılamaz hale geldi.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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