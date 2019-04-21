İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı
İzmir'in Buca ilçesindeki NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.
- AA
İddiaya göre, İzmir'in Buca ilçesinde 03.00 sıralarında NATO lojmanları civarına taksi ile gelen 2 kişi pompalı tüfekle ateş açtı.
Polis ekipleri, koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüphelileri İZBAN Koşu İstasyonu civarında yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüphelilerin üstünden 25 tüfek kartuşu çıktı
Yanlarında pompalı tüfekle yakalanan kişilerin üst aramasında kar maskesi, 25 tüfek kartuşu bulundu.
Şüpheliler E.D.K. ve B.D.K, Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş fişek bulundu, 2'sinin NATO lojmanlarının bekçi kulübesine, 2'sinin de lojmanların bahçe duvarına isabet ettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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