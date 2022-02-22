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Güncel

İzmir'de operasyon: Çok sayıda silah ve FETÖ yayınları ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait yayınlar ele geçirildi.

AA22 Şubat 2022 Salı 09:53 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 10:02
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymakçı Mahallesi'nde H.Ç'ye ait evde çok sayıda silah ve FETÖ yayınları olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 23 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kalem tabanca, 4 kurusıkı tabanca, havalı tabanca, samuray kılıcı, subay kılıcı, 2 kılıç, 3 pala ve çok sayıda fişek ile terör örgütü FETÖ'ye ait 64 kitap, 48 CD, 21 kaset ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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