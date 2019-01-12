İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

İzmir genelinde devam eden sağanak sonrası su baskını nedeniyle İZBAN Pancar tren istasyonu kullanılamaz hale geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'de 2 gündür devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
 
Etkisini aralıklarla artıran sağanak nedeniyle kent genelinden çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarları alınıyor.
 
Torbalı ilçesinde İZBAN Pancar tren istasyonu, su baskını sonucu tamamen suyla doldu. Hizmet dışı kalan istasyonu kullanacak yolcular, diğer istasyonlara belediye otobüsleriyle taşınıyor.
 
Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar alt geçidi, su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücünün burada bıraktığı otomobilinin büyük bölümü su altında kaldı.
 
Vatandaşların sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde bazı metro istasyonlarının da su baskınlarından etkilendiği görüldü.
 
İzmir-Menemen yolunda da yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor, yol üzerindeki Türkelli beldesi girişi, su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı.
 
Karşıyaka, Buca ve Foça'da da bazı sokaklar ve evlerin bodrum katlarını su bastı.
 
Sağanağın dün dere taşkınlarına neden olduğu Kemalpaşa ilçesinde de Yukarıkızılca Mahallesi'ne giden yolda toprak kayması meydana geldi, yol trafiğe kapandı.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden yayınlanan verilere göre, son 24 saatte Buca'ya 110,8, Kemalpaşa'ya 109, Gaziemir'e 107, Cumaovası'na 102,1, Konak'a 88,5 kilogram yağış düştü.
 

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

6 ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir bir ötegezegen keşfedildi

6 ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir bir ötegezegen keşfedildi

Almanya'da 7 adliyede bomba ihbarı

Almanya'da 7 adliyede bomba ihbarı

933 taksi şoförüne 237 bin lira ceza

933 taksi şoförüne 237 bin lira ceza

Terör örgütü PKK hamile kadını infaz etti

Terör örgütü PKK hamile kadını infaz etti

Türkiye'den enerji alanında 'yenilenebilir' devrim

Türkiye'den enerji alanında 'yenilenebilir' devrim

Fransa'da patlama: Çok sayıda yaralı var

Fransa'da patlama: Çok sayıda yaralı var

Sınır hattında kritik toplantı

Sınır hattında kritik toplantı

Helikopterli denetimden kaçamadılar

Helikopterli denetimden kaçamadılar
 

POPÜLER HABERLER

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA