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  • İzmir'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddiasıyla 'beyaz kod' verilen zanlı tutuklandı
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İzmir'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddiasıyla 'beyaz kod' verilen zanlı tutuklandı

İzmir Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddiasıyla 'beyaz kod' verilen ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 01:20 - Güncelleme:
İzmir'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddiasıyla 'beyaz kod' verilen zanlı tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, bir süre önce İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen C.Y'nin (50) pompalı tüfekle geleceği ihbarı üzerine bölgede, hastane polisi ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, gelen aracı tespit ederek hastane otoparkında C.Y'yi etkisiz hale getirdi.

Yapılan aramalarda aracın bagajında pompalı tüfek, fişek ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Hastaneye tekrar gelen C.Y'nin, 9'uncu kata çıkarak kendisiyle ilgilenilmediğini belirterek sağlık çalışanlarını ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

Doktor ve diğer sağlık çalışanları, kendilerini odaya kilitleyerek "beyaz kod" bildiriminde bulundu.

Polis ve jandarma ekipleri C.Y'yi hastane bahçesinde gözaltına aldı.

C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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