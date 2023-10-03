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  • İzmir'de silahlı saldırı: Öğretim görevlisi kadın öldü
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İzmir'de silahlı saldırı: Öğretim görevlisi kadın öldü

İzmir'in Konak ilçesinde öğretim görevlisi olan bir kadın silahla vurularak öldürüldü, erkek arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA3 Ekim 2023 Salı 06:57 - Güncelleme:
İzmir'de silahlı saldırı: Öğretim görevlisi kadın öldü
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Göztepe Mahallesi 100/1 Sokak'ta yürüyen Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi B. (46) bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özütaştan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fehmi B'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği ve Özütaştan'ın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen polis memuru A.E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • kadın öğretmen
  • silahlı saldırı
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