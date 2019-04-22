14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8333
  • 6,5587
  • 239.841
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de sır ölüm: Düğünden dönen aile oğlunun cesediyle karşılaştı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir aile düğünden döndüklerinde oğullarının cansız bedeniyle karşılaştı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay dün akşam 19.30 sularında Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 1847/3 Sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Aydın’da bir düğüne giden anne ve baba, eve döndüklerinde tek çocukları olan Mustafa Uraz’ın (27) cansız bedeniyle karşılaştı. Büyük bir şok yaşayan aile hemen polis ekipleri ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uraz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm sebebiyle olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Talihsiz gencin çevre mühendisliği bölümünden mezun olduğu ve KPSS’ye hazırlandığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Uraz’ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Mustafa Uraz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak.

Kılıçdaroğlu´na şehit cenazesinde saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk halkı bu araçları tercih ediyor

Türk halkı bu araçları tercih ediyor

Yer: Diyarbakır... Böyle yakaladı

Yer: Diyarbakır... Böyle yakaladı

Almanya'da üç Türk gençten kahreden haber

Almanya'da üç Türk gençten kahreden haber

Sebze ve meyvede Ramazan bereketi

Sebze ve meyvede Ramazan bereketi

Türk-Japon çift arasında çocuğa şiddet davası

Türk-Japon çift arasında çocuğa şiddet davası

Acı olay... Düğünden dönen aile büyük şok yaşadı

Acı olay... Düğünden dönen aile büyük şok yaşadı

'Dolandırıldım' diye polise gitti, film gibi olay ortaya çıktı

'Dolandırıldım' diye polise gitti, film gibi olay ortaya çıktı

Aracını satıp birlik kurdu; Paraya para demiyor

Aracını satıp birlik kurdu; Paraya para demiyor
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu´na şehit cenazesinde saldırı

Kılıçdaroğlu´na şehit cenazesinde saldırı

Dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri

Dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri

Görme engelli Japon'dan bir ilk!

Görme engelli Japon'dan bir ilk!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA