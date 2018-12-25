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İzmir'de sokak eylemlerinde rol alacak şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, sokak eylemlerinde rol alarak kalabalığı güvenlik güçlerine karşı galeyana getirerek saldırı yaptıracak şahıslar ve sosyal medyada Terör örgütlerini ve örgüt mensuplarını övücü propaganda yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

  • Muammer Başkan/ TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, İzmir'de yapılabilecek olan sokak eylemlerinde, rol alarak kalabalığı güvenlik güçlerine karşı galeyana getirerek saldırı yaptıracak şahıslar ve sosyal medyada terör örgütlerini ve örgüt mensuplarını övücü propaganda yapan şahısları tespit etti.
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Sabah saatlerinde, kent merkezi ve Urla ilçesinde eş zamanlı operasyon yapan İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 şüpheliyi yakalarken evlerde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermi çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokuman ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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