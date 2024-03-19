İzmir'de suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Kiraz Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda suçu örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin Kiraz ve Ödemiş'te yaptığı baskınlarda 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 41,7 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kokain, 3 uyarıcı hap, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 111 fişek ile senet ve alacak defterleri ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.