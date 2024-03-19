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İzmir'de suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Mart 2024 Salı 10:31 - Güncelleme:
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı
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Kiraz Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda suçu örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin Kiraz ve Ödemiş'te yaptığı baskınlarda 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 41,7 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kokain, 3 uyarıcı hap, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 111 fişek ile senet ve alacak defterleri ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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