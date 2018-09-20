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İzmir'de tarihi konak yandı

İzmir'in Tire ilçesinde restorasyonu devam eden tarihi bir konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden, Tire Belediyesine ait tescilli ve 1903 yılında yapılan üç katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Patlama sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere üç itfaiye aracı ve Tire Belediyesine ait sulama tankeriyle müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin yaklaşık iki saatte söndürdüğü yangın nedeniyle binanın bazı duvarlarında çökme meydana geldi.

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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