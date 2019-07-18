İzmir'de terör örgütü PKK ile irtibatlı 8 şüpheli yakalandı
İzmir'de terör örgütü PKK iğle irtibatlı şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 8 kişi yakalandı.
- TürkMedya/Muammer Başkan
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren 8 şüpheliyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden harekete geçen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla, 8 şüpheliyi yakalarken adreslerde yapılan aramalarda; hakkında toplatma kararı olan yayın , çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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