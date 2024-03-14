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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

AA14 Mart 2024 Perşembe 01:11 - Güncelleme:
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda F.C, (24) S.C. (24) ve D.K. (35) gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar kokain ve esrar, 171 uyuşturucu hap, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve D.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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