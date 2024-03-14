İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda F.C, (24) S.C. (24) ve D.K. (35) gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar kokain ve esrar, 171 uyuşturucu hap, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve D.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.