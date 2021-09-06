İzmir'de zincirleme trafik kazası

AA 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:15 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:15

Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi Turan üst geçidi yakınlarında Karşıyaka'dan Konak istikametine seyreden Burak Y. idaresindeki 35 HB 0780 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Refik B. yönetimindeki 35 Y 5867 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra savrulup refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen minibüs, Ali Can Y. kontrolündeki 20 ACJ 615 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan Ali Can Y. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Kürşat D. yönetimindeki 35 S 71027 plakalı servis minibüsüne çarptıktan sonra durdu.

Burak Y'nin kullandığı minibüs bariyerleri aştığı sırada kırdığı demir bariyerler Hüseyin E. idaresindeki 35 UK 669 plakalı otomobile ve Ecem H. yönetimindeki 35 EC 997 plakalı otomobile çarparak hasar verdi.

Kazada araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde trafik yaklaşık 2 saat süreyle kontrollü verildi.

Kaza yapan otomobillerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

