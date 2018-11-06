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İzmir'deki ByLock soruşturmasında 9 tutuklama

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.

  • AA
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FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 9'u, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 23 zanlıdan 14'ü İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

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