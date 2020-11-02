Ajanslar 02 Kasım 2020 Pazartesi 07:03 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 16:00

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 91 olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1286 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi. Can kaybının 91'e yükseldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"SAKOM'dan alınan bilgilere göre 91 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 839'u taburcu edilmiş olup, 155 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için toplamda 7 bin 907 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1092 araç görevlendirildiği belirtilerek, "Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir" ifadesine yer verildi. Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteynerının sevk edildiği ve İzmir genelinde 1864 adet çadırın kurulumunun tamamlandığı, 2 bin 38 çadırın kurulum aşamasında olduğu kaydedildi.

HASAR TESPİTİ İÇİN 1198 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 232 bin 917 kişi/öğün yemek hizmeti sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, 34 bin 698 sıcak içecek, 7 bin 916 soğuk içecek, 120 bin 83 ikram malzemesi ve 68 bin 417 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 129 personel, 151 gönüllü ve 40 araç ile sürdürülmektedir. Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 942 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 256 personel olmak üzere toplam 1198 personel görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 338 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 522 hanede 1542 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edilmiştir. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 296 iş makinesi ve 328 personel görev yapmaktadır. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır. Bölgeye 3 farklı operatörden toplam 38 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 30 adedi kurulmuştur." Ayrıca, deprem bölgesinde 24 milyon TL kaynak gönderildiği belirtildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir" denildi.

EMRAH APARTMANI’NDA ÇALIŞMALAR BİTTİ

İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı’ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil’in ardında enkazdan sevdirici haber gelmedi. Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı’nda çalışmalar sonlandırıldı. Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı’nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı. Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.