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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi

AFAD, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 07:04 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 07:04
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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