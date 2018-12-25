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İzmir'deki terör operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapan ve olası sokak eylemlerinde örgütler adına faaliyet gösterecekleri değerlendirilen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

  • DHA
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ve Urla'da bu sabah operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütleri adına sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve olası sokak eylemlerinde aktif rol almayı amaçladıkları belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermi, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

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