İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İzmir'de, aralarında Jandarma Binbaşı Bilgehan Ö ile örgüt lideri olduğu ileri sürülen Yasin Y.'nin yurtdışından getirip İzmir'den piyasaya sürmek istediği bir tonluk esrar maddesinin yakalanmasından sonra devam eden operasyonda, 200 kilo daha esrar maddesi ele geçirildi. Daha önce 10 olan gözaltı sayısı 17'ye yükselirken toplamda ele geçirilen esrar maddesi 1 ton 200 kiloya yükseldi. Olayla ilgili şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları devam ederken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü, zehir tacirlerine yönelik son zamanların en büyük operasyonunu gerçekleştirmişti. İzmir Narkotik ekibi, Yasin Y. organizesinde olan Bilgehan Ö, Mehmet Ç., Süleyman Ç., Adem Ç., Tuncay K ve yabancı uyruklu İlham B. ile Abdulkerim E. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti. Ayrıca Yasin Y.'nin yurtdışı bağlantılı olarak temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddelerini, Ege Denizi kıyılarına yakın adalara getirdikten sonra, motor gücü yüksek olan, hız yapabilen tekne ve botlarla Foça ilçesi Çanak Koyu mevkiinde bulunan tatil köyüne indirdikleri, buradan da piyasaya dağıtacaklarını belirlendi. İzmir Narkotik ekipleri, belirlenen adres etrafında önlem alırken adres ve şüpheliler uzun süre izlemeye alındı. Şüphelilerin, tatil köyündeki uyuşturucu maddelerini, Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi'ndeki bir adrese götürdüklerini tespit etti ve operasyona başladı. İzmir polisi arlarında örgüt lideri olduğu ileri sürülen Yasin Y. ile Hakkari'nin Çukurca İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Bilgehan Ö.'nün de arasında bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı. Araçlarda ve depoda yapılan aramada 1 ton esrar maddesi ve uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 şarjör, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 100 tabanca mermisi, 2 pompalı tüfek ve tüfeklere ait 58 fişek ele geçirildi.

Operasyonun devamında 200 kilo daha ele geçirildi

Yakalan şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları devam ederken İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün devamına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Narkotik polisi, titiz çalışmalarla uyuşturucu tacirlerinin yine Foça ilçesinde bir garajında uyuşturucu sakladığını belirledi. Polis ekipleri, yaptığı operasyonla garaja 200 kilo daha esrar maddesi ele geçirirken 7 şüpheli daha yakalandı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 2 operasyonda toplam 1 ton 200 kilo esrar maddesi ele geçirilirken gözaltı sayısı da 17 oldu. En son yakalanan 7 şüphelide gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İzmir Narkotik ekiplerinin yurtdışından İzmir'e getirip, piyasaya uyuşturucu sürmeye çalışan örgüte yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Binbaşı daha önce İzmir'de çalışmış

Yakalananlar arasındaki Bilgehan Ö.'nün binbaşı rütbesinde Hakkari'nin Çukurca ilçesi Jandarma Komutanı olarak çalıştığı öğrenildi. Binbaşı Bilgehan Ö.'nün İzmir'deki Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı'nda çalıştığı ve İzmir bölgesini iyi bildiği öğrenildi. Ayrıca Binbaşı Bilgehan Ö'nün örgüt lideri olduğu ileri sürülen Yasin Y. ile çalıştığı, Hakkari'de görev yaptığı biriliğinden izin aldıktan sonra İzmir'e geldiği, burada uyuşturucu madde sevkiyatı sırasında yakalandığı öğrenildi.