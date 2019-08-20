İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu açıklamalarda bulundu:

2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor.

(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek.

Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var.

Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum