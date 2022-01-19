19 Ocak 2022 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:36

İzmir'e kar yağacak mı? sorusunun yanıtı, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta başından bu yana yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor. Bu kapsamda yıllardır kar yağışı görülmeyen İzmir'de de beklenti arttı. Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre İzmir'e kar yağacak. Peki İzmir'e ne zaman kar yağacak 2022? İşte İzmir için 15 günlük hava durumu raporu.

İZMİR'E KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre İzmir'de hafta sonu kar yağışı etkili olacak. İzmir için kar yağışının 22.01.2022 Pazar günü karla karışık, yüksek kesimlerde ise sağanak kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de hafta sonu başlayacak olan kar yağışı, şehir merkezinde yağmurla karışık görülecek.

İzmir'de pazar günü yağması beklenen kar yağışı Aydın, Denizli, Muğla ve Manisa'da da etkisini gösterecek.

Pazar ve pazartesi günü İzmir'in şehir merkezinde de kar yağışının görüleceğini belirten uzmanlar, son yıllarda İzmir'de görülen en yoğun kar yağışının yaşanacağını belirtti.

İZMİR HAVA DURUMU 15 GÜNLÜK

İzmir'de Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 11 derece olacak.

Kar yağışının beklendiği 22.01.2022 Pazar günü ise hava sıcaklığı en yüksek 3 derece, en düşük ise -4 olacak.

İZMİR KİRAZ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

İzmir Kiraz'ın bazı kırsal kesimlerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Kiraz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu, Örencik-Zeybekler okullarımızda güvenlik nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha kurul kararıyla eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.