Yarınki hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul 15 günlük hava durumu

19 Ocak 2022 Çarşamba 17:20 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:20

Yarınki hava durumu, yurt genelinde görülen kar yağışları nedeniyle merak ediliyor. İstanbul'da Salı günü gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Çarşamba günü yerini güneşli bir havaya bıraktı. Ara ara kar yağışlarının devam etmesiyle birlikte yarınki hava durumu takip edilmeye başlandı. PBuna göre; yarınki hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte İstanbul için 15 günlük hava durumu raporu.

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK, KAR YAĞACAK MI?

Yapılan son değerlendirmelere göre yarın İstanbul'da güneşli ve açık bir hava hakim olacakken, Cuma günü günü karla karışık yağmur yüksek kesimlerinde kar görülecek ve sıcaklıklar 6 ila 8 derece azalacak.

Tüm yurtta etkisini göstermeye devam eden kar yağışları nedeniyle sıcaklıklar daha da düşecek.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da Pazar günü yoğun kar yağışı görülecek.

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da perşembe günü hava sıcaklığı en yüksek 7 derece, en düşük 5 derece olacak.

21.01.2022 Cuma günü İstanbul'da hava durumu yağmurlu, en yüksek 8 derece, en düşük -1 derece olacak.

22.01.2022 Cumartesi günü İstanbul'da hava en yüksek 1, en düşük -1 derece olacak. Cuma günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

23.01.2022 Pazar günü İstanbul'da sağanak kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının ise en yüksek 1 derece, en düşük -4 derece olması bekleniyor.

24.01.2022 Pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı en yüksek 0 derece, en düşük -3 derece olacak. Kar yağışının da devam etmesi bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Cuma (Yarın) erken saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine giriş yapacağı tahmin ediliyor. Cumartesiyi Pazara bağlayan gece ise sıcaklıkların 3 dereceler civarına gerilemesi, beklenen soğuk hava ile birlikte yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor" denildi.

Açıklamada, İBB AKOM verilerine göre İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren lodos yönlü rüzgârın tekrardan etkisini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olmaya devam edeceği; beraberinde, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi. Soğuk havanın, cuma ve cumartesi günü de etkisini göstereceği, sıcaklığın 3 derece civarına gerileyeceği beklentisi de paylaşıldı. AKOM verilerinde cumartesiyi pazara bağlayan gece beklenen kar yağışının yaşanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, 0 derecenin altına gerilemesi beklenen dondurucu soğuklar ile birlikte kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği ifade edildi.

GENEL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

İzmir'e kar yağacak mı? İzmir hava durumu 15 günlük