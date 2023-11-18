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İzmir'i sağanak vurdu! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları , trafikte de aksamalar yaşandı.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
İzmir'i sağanak vurdu! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı
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Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Bulut örtüsü nedeniyle havanın karardığı kentte gök gürültüsü ile birlikte yağan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Konak, Buca ve Balçova ilçelerinden ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklarda da biriken suların tahliyesi için çalışma yürütülüyor.

  • sağanak yağmur
  • fırtına
  • İzmir
  • ev su baskını

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