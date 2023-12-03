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İzmir'in korkulu rüyası 'hayalet nişancı' gözaltında

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 'hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı' iddiası üzerine günlerdir çalışma yapan İzmir polisi, olayla ilgili belirlenen 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA3 Aralık 2023 Pazar 02:28 - Güncelleme:
İzmir'in korkulu rüyası 'hayalet nişancı' gözaltında
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Nergiz Parkı'nda değişik zamanlarda pompalı tüfekle 5 kişinin ve 1 köpeğin vurularak yaralandığı iddiası sosyal medyada yankı bulunca, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Öğlen 15.30 - 17.00 saatleri arasında meydana geldiği öğrenilen olaylarla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, "Polis merkezine herhangi bir müracaatı bulunmayan müşteki ile irtibat kurdu.

Konunun 15.11.2023 günü saat 13:50 sıralarında Nergis Mah. 6018 Sk. üzerinde iş yeri önünde gerçekleştiği anlaşılan, 'Taksirle Yaralama'yla ilgili Sevgi Tevşi'nin alınan ifadesinde; 15.11.2023 günü saat 13:50 sıralarında bahse konu olay adresinde bulunan işyerine girdiği sırada, önce ince bir şekilde 'çat' diye ses duyduğu akabinde ayağında bir ağrı hissettiği ayağına baktığında kan aktığını gördüğünü, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gittiğini ve ayağına saçma isabet ettiğini öğrendiğini, kimseden şüphelenmediğini olay anında herhangi şüpheli bir durum yaşamadığını, davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmişti.

Olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Konu ile ilgili polis merkezlerimize intikal eden başka bir müracaat olmadığı anlaşılmıştır" açıklaması yapıldı.

1 GÖZALTI

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 şüphelinin adreslerini tespit ederek eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Hedef şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Y.A.T. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

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