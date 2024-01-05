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  • İzmit'te silahlı kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı
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İzmit'te silahlı kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Y.Ö. olay yerinde ekiplerce gözaltına alındı.

AA5 Ocak 2024 Cuma 01:46 - Güncelleme:
İzmit'te silahlı kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı
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Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde yapımı devam eden tramvay yolunda Y.Ö. ile S.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ç. silahla boynundan ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.Ç. sağlık görevlilerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.Ö. olay yerinde ekiplerce gözaltına alındı.

  • Kocaeli
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