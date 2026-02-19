İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7742
  • EURO
    51,7418
  • ALTIN
    7061.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İznik'te gizemli küp heyecanı: Balıkçılar tesadüfen buldu
Güncel

İznik'te gizemli küp heyecanı: Balıkçılar tesadüfen buldu

Bursa'da kuraklığın etkisiyle su seviyesinin düştüğü İznik Gölü'nde balıkçıların ağına küp takıldı. Küpü bulan balıkçı Osman Erim'in ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Küp, gerekli tutanakların tutulmasının ardından inceleme yapılmak üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.

IHA19 Şubat 2026 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
İznik'te gizemli küp heyecanı: Balıkçılar tesadüfen buldu
ABONE OL

Göllüce Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Osman Erim, sabah saatlerinde kayığıyla göle açıldığı sırada ağlarına takılan garip bir cismi fark etti. Balığa benzemeyen nesneyi incelemek için hızla kıyıya çıkan Erim, ağları açtığında karşısında tarihi olduğu düşünülen bir küp buldu. Olayın duyulmasıyla birlikte mahalle sakinleri de kıyıya akın ederken, bulunan küp yetkililere teslim edildi.

Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını belirten Osman Erim, böyle eserle ilk kez karşılaştığını ifade ederek şunları söyledi

"Göllüce Mahallesi'nde yaşıyorum, doğduğumdan beri balıkçılık yapıyorum. Her zamanki gibi ağlarımızı attık ve ağlarımıza böyle bir nesne takıldı. Ne olduğunu anlayamayınca hemen jandarma ve müze müdürlüğü ekiplerine haber verdik. İnşallah tarihi bir değeri vardır ve İznik'imize bir değer daha katar. Neredeyse 30-35 yıllık balıkçıyım ama ağlarımıza ilk defa böyle bir şey takıldı" dedi.

İNCELENMEK ÜZERE MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Küpü bulan balıkçı Osman Erim'in ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Küp, gerekli tutanakların tutulmasının ardından inceleme yapılmak üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, yapılacak bilimsel incelemeler sonucunda küpün hangi döneme ait olduğu ve ne amaçla kullanıldığının netlik kazanacağını belirterek, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi vermesi çağrısında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.