Göllüce Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Osman Erim, sabah saatlerinde kayığıyla göle açıldığı sırada ağlarına takılan garip bir cismi fark etti. Balığa benzemeyen nesneyi incelemek için hızla kıyıya çıkan Erim, ağları açtığında karşısında tarihi olduğu düşünülen bir küp buldu. Olayın duyulmasıyla birlikte mahalle sakinleri de kıyıya akın ederken, bulunan küp yetkililere teslim edildi.

Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını belirten Osman Erim, böyle eserle ilk kez karşılaştığını ifade ederek şunları söyledi

"Göllüce Mahallesi'nde yaşıyorum, doğduğumdan beri balıkçılık yapıyorum. Her zamanki gibi ağlarımızı attık ve ağlarımıza böyle bir nesne takıldı. Ne olduğunu anlayamayınca hemen jandarma ve müze müdürlüğü ekiplerine haber verdik. İnşallah tarihi bir değeri vardır ve İznik'imize bir değer daha katar. Neredeyse 30-35 yıllık balıkçıyım ama ağlarımıza ilk defa böyle bir şey takıldı" dedi.

İNCELENMEK ÜZERE MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Küpü bulan balıkçı Osman Erim'in ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Küp, gerekli tutanakların tutulmasının ardından inceleme yapılmak üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, yapılacak bilimsel incelemeler sonucunda küpün hangi döneme ait olduğu ve ne amaçla kullanıldığının netlik kazanacağını belirterek, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi vermesi çağrısında bulundu.