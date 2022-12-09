Jandarma, Batman'da 3 köy okulunu boyadı

Kozluk Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Gürpınar ve Geyikli İlkokulunun ardından Karaoğlak İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezinin iç ve dışını boyadı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Nezir Sevim ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından okulu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Sevim, proje kapsamında 3 okulun boyandığını belirterek, okulların öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Nitelikli eğitim için öğretmen ve öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmanın önemli olduğunu aktaran Sevim, bu amaçla okulların fiziksel şartlarının iyileştirilmesini sağladıklarını kaydetti.

Sevim, "İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle bundan sonraki süreçte hedefimiz bütün köy okullarımızı renklendirmek. Projemizin yürütülmesinde emeği geçen eğitim gönüllülerimize, personellerimize ve jandarma personellerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.