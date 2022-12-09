İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2022 Cuma / 16 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6435
  • EURO
    19,6833
  • ALTIN
    1079.31
  • BIST100
    4950.92
Güncel

Jandarma, Batman'da 3 köy okulunu boyadı

Batman'ın Kozluk ilçesinde jandarma personelince 'Milli Eğitim ve Jandarma El Ele Köy Okullarını Renklendiriyoruz' projesi kapsamında 3 köy okulunun iş ve dış boyaması yapıldı.

AA9 Aralık 2022 Cuma 15:11 - Güncelleme:
Jandarma, Batman'da 3 köy okulunu boyadı
ABONE OL

Kozluk Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Gürpınar ve Geyikli İlkokulunun ardından Karaoğlak İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezinin iç ve dışını boyadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nezir Sevim ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından okulu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Sevim, proje kapsamında 3 okulun boyandığını belirterek, okulların öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Nitelikli eğitim için öğretmen ve öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmanın önemli olduğunu aktaran Sevim, bu amaçla okulların fiziksel şartlarının iyileştirilmesini sağladıklarını kaydetti.

Sevim, "İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle bundan sonraki süreçte hedefimiz bütün köy okullarımızı renklendirmek. Projemizin yürütülmesinde emeği geçen eğitim gönüllülerimize, personellerimize ve jandarma personellerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.