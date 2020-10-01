Jandarma ekiplerince Roma dönemine ait aslan lahidi ele geçirildi

IHA 01 Ekim 2020 Perşembe 10:29 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 10:29

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda yapılan takip sonucu Acıpayam ilçesinden yola çıkan şüpheli bir kamyonet, Denizli il girişinde durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada Roma dönemine ait 140 x 110 santimetre ebatlarında aslan kabartmalı lahit kapağı bulundu. Ele geçirilen tarihi eser, Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.