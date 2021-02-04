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  • Jandarma ekiplerince yapılan baskında Erzincan'da 205 litre sahte içki yakalandı
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Jandarma ekiplerince yapılan baskında Erzincan'da 205 litre sahte içki yakalandı

Erzincan'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 205 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Açıklamada, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 17:48 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 17:48
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Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, Üzümlü illçesinde şüpheli V.Y. ile H.Y'ye ait 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, toplam 205 litre sahte-kaçak alkol ile bunların yapımında kullanılan 2 damıtma sistemi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

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