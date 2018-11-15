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Adıyaman'da jandarma ekiplerinden güven ve huzur uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulaması yapıldı.

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İl Genelinde yapılan uygulama kapsamında araçlar didik didik aranırken kişilerin ise GBT sorgulamaları ve üst aramaları gerçekleştirildi. 283 Jandarma personellinin yapıldığı uygulamada bin 206 araç aranırken 3 bin 945 kişinin GBT sorgulaması ve üst araması yapıldı.  Yapılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.
 

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