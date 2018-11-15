Adıyaman'da jandarma ekiplerinden güven ve huzur uygulaması yapıldı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulaması yapıldı.
- AA
İl Genelinde yapılan uygulama kapsamında araçlar didik didik aranırken kişilerin ise GBT sorgulamaları ve üst aramaları gerçekleştirildi. 283 Jandarma personellinin yapıldığı uygulamada bin 206 araç aranırken 3 bin 945 kişinin GBT sorgulaması ve üst araması yapıldı. Yapılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.