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Jandarma tefecilere göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
Jandarma tefecilere göz açtırmıyor: 2 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borç para verdikleri kişilere cebir ve şiddet kullanıp senet karşılığında alacaklarını katladıkları öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Tepebaşı ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerin de katılımıyla, kimlikleri belirlenen zanlıların evlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, 4 milyon 325 bin 100 lira tutarında isme yazılmış imzalı 59 senet, 20 tapu senedi, 2 tapu senedi fotokopisi ile 70 bin lira, 5 bin 300 dolar, 19 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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