Jandarma tefecilere göz açtırmıyor: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borç para verdikleri kişilere cebir ve şiddet kullanıp senet karşılığında alacaklarını katladıkları öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Tepebaşı ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerin de katılımıyla, kimlikleri belirlenen zanlıların evlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, 4 milyon 325 bin 100 lira tutarında isme yazılmış imzalı 59 senet, 20 tapu senedi, 2 tapu senedi fotokopisi ile 70 bin lira, 5 bin 300 dolar, 19 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.