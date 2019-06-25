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Jandarmadan 17 ilde 'rüşvet' operasyonu

Rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda 30'u kamu görevlisi 47 zanlı yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Ankara, Ağrı, Bingöl, Burdur, Bitlis, Çorum, Denizli, Erzurum, Giresun, İzmir, Kars, Muş, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van, Yozgat'ta üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 28'i veteriner, biri Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, biri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personeli olmak üzere 30'u kamu görevlisi 47 şüpheli gözaltına alındı.

2018 YILINDA FİZİKİ TAKİP BAŞLATILMIŞTI

Tarım Bakanlığının çiftçiyi desteklemek amacıyla başlattığı "Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi" projesi kapsamında, işi alan belli şirketlerin, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği, kulak küpeleri ve pasaportları veterinerlere rüşvet karşılığı ürettirerek talep sahiplerine, "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vermeye çalışarak devleti ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalışan suç örgütüyle ilgili bilgi alınması üzerine, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2018 yılının Ekim ayında fiziki takip başlatıldı.

Ankara, Erzurum, Kars, Van ve Ardahan'da 15 Ocak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner hekim, bir veteriner teknikerinin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 14'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İKİ AYRI OPERASYONDA 31 KİŞİ TUTUKLANDI

Sivas, Niğde, Yozgat, Çorum, Sinop, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Kars ve Erzurum'da 5 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 15'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bugüne kadar gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden, 17'si il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli veteriner 31 kişi tutuklandı.

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