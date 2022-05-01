Jandarmadan hırsızlık çetelerine baskın

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kimliği belirsiz şahısların suç örgütü kurarak Silivri'de inşaat ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin güvenlik

kameralarında fark edilmemek ve yakalanmamak için hırsızlık olayında kullandıkları araca her seferinde farklı sahte plaka taktıkları belirlendi. Araştırmalarına sahte araç plakalarını da dahil eden JASAT ekipleri, hırsızlık çetesinin bağlantılı olduğu sahte plaka üreten başka bir suç örgütünün daha izine ulaştı. JASAT ekiplerinin dikkatinden kaçmayan bu ayrıntı neticesinde kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde bulunan 16 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 200 kalıp tahtası, 100 kilo soyulmuş bakır kablo, 5 metre kalın bakır kablo, 100 sahte plaka, 1 plaka basma makinesi, 1 plaka kesme makası, 291 plaka basımında kullanılan metal harf ve rakamlar, 3 demir kesme makası ile satışlardan elde edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

10 HIRSIZLIK OLAYI AYDINLATILDI

Operasyon sonrası yapılan incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Silivri'de son 3 ayda gerçekleşen 10 nitelikli hırsızlık olayı aydınlatıldı. Aralarında örgüt liderinin de olduğu 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.