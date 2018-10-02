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Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 217 litre kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 110 litre kaçak şarap ele geçirildi.

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Ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler kaçak şarapların Bekilli ilçesinde üretildiğini belirledi. Çalışmalarını tamamlayarak tekrar operasyon gerçekleştiren ekipler bu defa kamyona yüklenerek sevkiyata hazır hale getirilmiş 2 bin 467 litre bandrolsüz kaçak şarap, 640 litre etil alkol olmak üzere toplam 3 bin 217 litre kaçak içki ele geçirdi.
 
Operasyonların ardından 3 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
 

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