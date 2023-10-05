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Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Kütahya'da jandarmanın Eylül ayında gerçekleştirilen, uyuşturucu madde imal ticareti ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği 18 operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 12:15 - Güncelleme:
Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
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Kütahya'da jandarmanın Eylül ayı içerisinde, uyuşturucu madde imal ticareti ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği 18 operasyonda 30 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Eylül ayı içerisinde uyuşturucu madde imal ticareti ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 18 operasyonda yakalanan 30 şüpheli haklarında adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda, 42 kilogram kubar esrar, 123 adet sentetik ecza hap,10 gram metamfetamin, 7 kök kenevir, 3 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 381 adet sikke, 158 adet tarihi obje, 20 kilogram kıyılmış açık tütün, 8 bin 446 adet makaron, 2 bin adet kilitli paketleme poşeti, 4 adet sigara sarma makinası ele geçirildi.

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